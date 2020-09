Heidelberg.Bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg hat sich am Dienstagnachmittag ein Pkw überschlagen. Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung bekanntgab, befindet sich der Unfallort im Stadtteil Kirchheim in der Speyerer Straße auf Höhe des Diebswegs. Rettungskräfte seien im Einsatz.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

