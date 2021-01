Planentwürfe werden zu Platz für (Neu-)Bürger

Heidelberg.Jahrzehnte waren es für Normalbürger „No go areas“, abgesperrte und gesicherte Bereiche. Dann zogen die Amerikaner ab – und die Stadt wuchs auf einen Schlag um rund 180 Hektar. 2020 ist auf den fünf Konversionsflächen im Südwesten Heidelbergs viel passiert.

Allein das Patrick-Henry-Village (PHV) – das 1947 als Wohnsiedlung in Kirchheim errichtet wurde – umfasst 97,2 Hektar. Umgeben von zahlreichen Grünflächen und Spielplätzen gibt es 250 Gebäude, die meisten in Zeilenbauweise errichtete Wohnblocks. 2015 hat das Land Baden-Württemberg im Südwesten ein Ankunftszentrum für Geflüchtete eingerichtet, für das noch nach einem Nachfolge-Standort gesucht wird. Der einstige Supermarkt ganz am südlichen Rand ist von der Kreativwirtschaft zwischendurch genutzt worden, erlebte im Sommer ein fulminantes „Metropolink“-Festival und dient seit Ende Dezember als Zentrales Impfzentrum (ZIZ) für die Region. Kurz zuvor hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) offiziell den Baustart erklärt: 21 Blocks und 500 Wohnungen will die bislang ausschließlich als „Abwicklerin“ bekannte Institution selbst modernisieren und danach vermieten. 2022 sollen die ersten Bewohner einziehen. Später werden 10 000 Menschen in diesem 16. Stadtteil leben und 5000 Arbeitsplätze entstanden sein.

Bürgerzentrum öffnet

In der Südstadt leben schon die ersten 800 Bewohner – darunter viele Familien mit kleinen Kindern. Besonders sichtbar ist die Dynamik des 43,4 Hektar großen Bereichs „Mark-Twain-Village/Campbell Barracks“ an der Römerstraße: Hier wächst ein Wohnblock nach dem anderen, wie von Zauberhand an Kränen hochgezogen. Ab dem kommenden Jahr dürfen sich die Neu-Südstädter – sofern die Pandemie es zulässt – in der bisherigen Chapel, dem künftigen Bürgerzentrum treffen. Ende 2021 sollen sie auch durch die Grünfläche „Der andere Park“ flanieren können. Der Kinderspielplatz am Lärmschutzwall wird wohl früher fertig. Die Öffnung des neuen Kulturzentrums „Karlstorbahnhof“ ist erst für 2022 geplant, aber die Außenanlagen nehmen bereits Form an. Die MTV Bauen und Wohnen setzt die Sanierung und den Neubau fort. Am Ende werden in dem Quartier insgesamt 1400 Wohneinheiten vorhanden sein. Die Stiftung Schönau hat von der BPD Immobilienentwicklung GmbH auf den Campbell Barracks drei Wohnhäuser mit insgesamt 38 Wohnungen errichten lassen. 32 davon werden im „preisgedämpften“ Bereich angeboten. Kurz vor Weihnachten war Schlüsselübergabe und Start der Vermarktung. Eine „nette Zweizimmerwohnung“ (56 Quadratmeter) gibt es mit Wohnberechtigungsschein etwa ab 490 Euro Miete. Schon sehr weit ist die Gestaltung des „Heidelberg Innovation Park“ auf dem Gelände der einstigen Patton Barracks, seit drei Jahren in der Entwicklung. In der Großsporthalle („SNP dome“) dürfen Schüler, Basketball-Bundesligisten und die besten Handballer der Region sich bald austoben. 5000 Zuschauer haben hier Platz. Gearbeitet wird in den nächsten Monaten weiter am benachbarten Parkhaus und dem Mary-Somerville-Platz.

Technologien der Zukunft

In den Bestandsgebäuden sind die Handwerker ebenfalls Dauergäste. Das Deutsch-Amerikanische Institut hat das „Clock House“ entkernt und plant vorsichtig die Eröffnung des Treffpunkts für junge Macher für das Spätjahr. Die Hausnummer 112 hat sich die Heidelberger Energiegenossenschaft gesichert. Die Experten für Energiewende und nachhaltigen Strom möchten ein Zentrum für Zukunftstechnologien eröffnen.

