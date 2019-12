Plant das Land beim Ankunftszentrum größer?

In der Sitzung des Konversionsausschusses am Mittwochabend im Rathaus wurde indes deutlich: Das baden-württembergische Innenministerium scheint in größeren Dimensionen zu planen als die Stadt bislang ahnte.

Vor vier Jahren habe der Gemeinderat dem Land zugesagt, interimsmäßig ein Ankunftszentrum für Geflüchtete in Patrick-Henry-Village (PHV) einzurichten - „daraus sind jetzt vier Jahre

...