Plöck soll Radstraße werden

Heidelberg.Die Plöck ist eine Straße, die in Heidelberg parallel zwischen der Fußgängerzone Hauptstraße und der zwei mal zweispurig von Autos genutzten Friedrich-Ebert-Anlage verläuft. Die von vielen Radfahrern auf dem Weg durch die Altstadt genutzte Straße darf bislang streckenweise auch vom motorisierten Verkehr genutzt werden. Das soll sich bis Dezember verändern: Die Stadt möchte weitere Bereich zur Fahrradstraße umwidmen. Das hat jetzt den Gemeinderat beschäftigt.

Die Änderung entspricht ganz den Vorstellungen der Grünen-Fraktion. Derzeit sei die Plöck „ein Flickwerk aus Fahrradstraße, Fußgängerzone und normaler Straße“. „Es gibt keinen Grund, warum die Abschnitte zwischen Sofienstraße und Friedrich-Ebert-Platz sowie zwischen Sandgasse und Grabengasse nicht auch Fahrradstraße werden können“, heißt es in einer Pressemitteilung am Freitag. Die Fußgängerzone an der Schule dürfe indes nicht angetastet werden.

Seit 1993 sind die Bereiche vom Friedrich-Ebert-Platz bis zur Märzgasse sowie von der Schießtorstraße bis zur Sandgasse bereits Fahrradstraße. Nun soll der Beirat von Menschen mit Behinderungen (bmb) bei den Detailplanungen intensiv eingebunden werden. Die Kosten für die Beschilderung und Markierung betragen rund 33 000 Euro. Auf Fahrradstraßen haben Radler Vorrang vor dem motorisierten Verkehr, der diese nicht behindern darf. Auch das Radeln nebeneinander ist möglich – in beide Richtungen, aber mit Rücksicht auf Fußgänger. miro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.05.2020