Heidelberg.Seit einigen Tagen bekommt die Heidelberger Polizei Verstärkung von der Radgruppe der Bereitschaftspolizei Bruchsal. Die Beamten sind in der Altstadt, Bergheim, am Neckarvorland und in den angrenzenden Stadtteilen unterwegs. Auch kontrollieren sie die Radwege in Kirchheim, Neuenheim, in der Weststadt und Rohrbach. Die Zusammenarbeit ist ein Ergebnis der Sicherheitspartnerschaft in Heidelberg, die zwischen Stadt, Polizei und Landesregierung vereinbart worden war. bjz (Bild: Rothe)