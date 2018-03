Polizei entdeckt 310 Gramm Amphetamin bei 23-Jährigem

Anzeige

Heidelberg.Polizeibeamte haben bei einem 23-Jährigen am Dienstagmittag in Heidelberg 310 Gramm Amphetamin entdeckt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, durchsuchten die Beamten aufgrund anderer Ermittlungen die Wohnung des Mannes im Stadtteil Rohrbach, als sie die Betäubungsmittel fanden. Die Menge und die teilweise vorhandenen Portionierungen ließen darauf schließen, dass der 23-Jährige mit den Betäubungsmitteln handelt, so die Mitteilung. Die Polizisten nahmen den 23-Jährige vorläufig fest. Eine Ermittlungsrichterin erließ am Mittwochnachmittag dann aufgrund bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr einen Untersuchungshaftbefehl. Der 23-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. (ham/pol)