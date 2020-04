Polizei ermittelt gegen Demonstranten

Heidelberg.Die nicht genehmigte Solidaritätskundgebung für die Heidelberger Rechtsanwältin Beate Bahner wird für die Teilnehmer juristische Konsequenzen haben. Das Polizeipräsidium Mannheim hat eine 12-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Die Gruppe arbeitet unter der Leitung des Dezernat Staatsschutz. Ziel sei es, die die Vorgänge aufzuklären und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu identifizierten, die gegen die Corona-Verordnung verstoßen haben. In dem Team arbeiten laut Pressemitteilung auch Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich der forensischen Videoauswertung.

Hintergrund: Von der Solidaritätsbekundung wurden viele Videoaufzeichnungen in den Medien öffentlich zugänglich gemacht, die nun von der Polizei ausgewertet werden. Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bereits identifiziert. Gegen sie soll konkret ermittelt werden.

Rund 150 Personen hatten sich am vergangenen Mittwoch auf dem Vorplatz des Polizeigebäudes in der Heidelberger Römerstraße versammelt, um – „wir sind das Volk“ skandierend - ihre Solidarität mit der Juristin zu zeigen, die an diesem Tag eine Anhörung bei den Beamten hatte.

Bereits am Freitag hatte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner die „Deeskalationsstrategie“ der Polizeikräfte verteidigt. Diese hatten - auch um ein erhöhtes Infektionsrisiko bei direktem Körperkontakt im Falle von Zwangsmaßnahmen zu vermeiden, sowie mit Blick auf die besonderen Umstände dieser aufgeheizten Situation – zunächst darauf verzichtet, unmittelbar vor Ort die Personalien aller Teilnehmer aufzunehmen.