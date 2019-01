Polizei erwischt Sprayer

Wiesloch.Sprayer-Utensilien, Lackspray, eine Sturmhaube und Handschuhe haben Polizeibeamte bei insgesamt 14 Personen gefunden, die sie in einer Tiefgarage in Wiesloch kontrolliert haben. Zuvor seien am Freitagabend mehrere Beschwerden von Anwohnern eingegangen, teilte die Polizei am Wochenende mit. Elf der 14 Personen waren minderjährig, gegen alle wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Außerdem fanden die Beamten eine Art Mörser mit Drogenresten. Diesen ließen sie zunächst in der Tiefgarage – ein Beamter legte sich aber auf die Lauer. Wenig später konnte er einen 23-Jährigen festnehmen, der den Mörser holen wollte. fab

