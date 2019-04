Polizei findet Tresor, Zigarettenautomat und Pistole im Neckar

Heidelberg.Ein Tresor, ein aufgebrochener Zigarettenautomat und eine Pistole samt Munition - das ist die Bilanz eines Einsatzes von Polizeitauchern am Donnerstag im Neckar bei Heidelberg. Wie die Beamten mitteilten, waren die Gegenstände bei einem Routineeinsatz im Schwabenheimer Kanal auf der Höhe des Neuenheimer Feldes gefunden worden. Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Automaten um ein Exemplar, das mit einem Diebstahl in Eppelheim in Verbindung steht, die Ermittlungen zur Herkunft der Pistole und der Munition dauern derzeit noch an.

Auch zur Herkunft des Tresors, der laut Polizei vermutlich schon längere Zeit im Wasser lag, gibt es derzeit keine Informationen. Er ist mit einem elektronischen Schloss ausgerüstet und hat eine Kantenlänge von 32 auf 50 auf 40 Zentimeter. Er trägt die Aufschrift Powersafe TR 35 Electronic Code. Mögliche Hinweise erbittet die Waserschutzpolizei unter der Rufnummer 06221/13748530. (pol/mer)