Polizei nimmt Diebe fest

Heidelberg.Wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls sitzen zwei Männer jetzt in Untersuchungshaft. Nach gestrigen Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sollen die 20- und 30-Jährigen bereits Anfang Juli eine Designerhandtasche im Wert von 210 Euro am Bismarckplatz gestohlen haben. Auch der Diebstahl von zwei Laptops und Taschen im Gesamtwert von 1500 Euro während einer Public-Viewing-Veranstaltung vergangene Woche in der Heidelberger Altstadt geht mutmaßlich auf ihr Konto. Zeugen wollen die Taten beobachtet haben. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte die Polizei das Diebesgut sicher. Nur einen Tag später sollen die Beschuldigten, ein Algerier und ein Marokkaner, am selben Ort drei Mobiltelefone und ein Laptop im Gesamtwert von 2000 Euro entwendet haben. Zudem werden sie des Diebstahls von Küchengeräten aus einem Outlet-Store in Metzigen verdächtigt. Die Ermittlungen dauern an. vs