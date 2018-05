Polizei nimmt Exhibitionist fest

Anzeige

Heidelberg.Weil er im Verdacht steht, sich in der Nacht auf gestern vor einer jungen Frau im Hauptbahnhof selbst befriedigt zu haben, sitzt ein 18-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ereignete sich der Vorfall gegen 2 Uhr im Bereich der Schließfächer. Die 21-Jährige stellte den Mann zur Rede, woraufhin dieser in Richtung Kurfürsten-Anlage flüchtete. Da die junge Frau den Täter gut beschreiben konnte, stellten die Beamten ihn wenig später in der Nähe des Bahnhofs. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass er bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war. Die Ermittler suchen noch nach einer Zeugin, die in der gleichen Nacht ebenfalls im Bahnhof von dem Mann belästigt worden sein könnte. Hinweise unter Telefon 0621/174-44 44. jei