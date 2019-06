Polizei nimmt Randalierer fest

Heidelberg.Alkohol war mit im Spiel: Am Wochenende hat die Polizei bei zwei Einsätzen Randalierer aufs Revier gebracht. Ein 33-Jähriger rastete in einem Bus aus, ein 35-Jähriger nach einem Aufenthalt auf einem Partyschiff.

Nach Mitteilungen der Polizei von Sonntag hatte der 35-Jährige auf dem Partyschiff seine vier Jahre ältere Freundin attackiert. Als die Passagiere kurz vor Mitternacht am Samstag von Bord gingen, ohrfeigte der Angetrunkene einen 53-Jährigen aus Dexheim. Eine 37-Jährige, die schlichten wollte, wurde ebenfalls von dem Eppelheimer leicht verletzt. Noch auf dem Weg ins Revier soll der Randalierer die Beamten übel beschimpft haben.

In der Nacht auf Samstag hatte ein 33-Jähriger für Ärger gesorgt. Am Bismarckplatz eingestiegen, ließ er einen Plastikbecher fallen. Als die Busfahrerin ihn aufforderte, den Becher aufzuheben, drehte der mit rund 1,2 Promille Betrunkene durch und schrie herum. An der Haltestelle Hausackerweg erwartete ihn die Besatzung eines Streifenwagens. Im Gerangel legten ihm die Beamten Handschellen an. Nachdem er sich beruhigt hatte, durfte er später das Revier Mitte wieder verlassen. miro

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019