Polizei stellt Angriff auf Joggerin nach

Anzeige

Heidelberg.Mit einer sogenannten Tatortrekonstruktion stellen Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim am Freitagvormittag den brutalen Angriff auf eine Joggerin am Neckarkanal im Neuenheimer Feld in Heidelberg nach. Fast genau vier Wochen ist es jetzt her, dass auf dem Leinpfad ein Unbekannter eine 47 Jahre alte Frau attackiert und ihr mehrfach mit einem faustgroßen Stein gegen den Kopf geschlagen hat. Die Joggerin erlitt schwere Kopfverletzungen, vom Täter fehlt bislang jede Spur. "Von der Tatortrekonstruktion versprechen wir uns neue Erkenntnisse, wie sich der Vorfall angespielt haben könnte", erklärt Polizeisprecher Christoph Kunkel. Die Ermittler vor Ort würden verschiedene Szenarien durchspielen und diese mit Kameras festhalten. Ein solches Verfahren sei üblich bei schweren Delikten - in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes. "Daneben wollen wir erreichen, dass der Fall nicht in Vergessenheit gerät", berichtet Kunkel. "Es sind zwar bereits 107 Hinweise eingegangen, die heiße Spur war jedoch noch nicht dabei."

Eine Beamtin schlüpft an diesem Vormittag in die Rolle des 47-jährigem Opfers. Als sie auf dem matschigen, dicht bewachsenen Pfad unmittelbar am Neckarkanal auftaucht, klicken die Auslöser der Kameras der zahlreichen Pressevertreter im Sekundentakt. Sie läuft die Strecke ab, die auch das Opfer am Mittwoch, 7. März, zur Mittagszeit genommen hat. Bis kurz vor eine Hundeschule, dorthin, wo sie nach den Erkenntnissen der Polizei der erste Steinschlag von hinten am Kopf traf. Wo sie zu Boden ging und laut nach Hilfe schrie. Und wo sie den Mann als Täter wiedererkannte, der ihr wenige hundert Meter zuvor schon aufgefallen war, als er sich an einer Bank scheinbar dehnte. Der Mann schlägt noch weitere Male auf die Frau ein. Doch durch die starke Gegenwehr und die lauten Schreie wird er offenbar vertrieben.

Die Nachstellung dieser Szenen sind nicht für die Öffentlichkeit und die Kameras der Pressevertreter bestimmt. "Wir wollen kein detailliertes Täterwisssen preisgeben, aus ermittlungstaktischen Gründen", sagt Kunkel. Die Aufnahmen der Polizei sollen später auch in einem möglichen Gerichtsprozesse als Beweismittel zum Einsatz kommen. "Da wäre es schlecht, wenn vorher zu viel an der Öffentlichkeit gewesen ist", erklärt der Sprecher.