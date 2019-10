Polizei sucht Serientäter

Heidelberg.Eine Serie von Einbrüchen in der Heidelberger Südstadt beschäftigt derzeit die Ermittler. Nach Polizeiangaben vom Dienstag stiegen vermutlich immer dieselben Täter im Zeitraum von Mittwoch, 2. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, in insgesamt sechs Wohnungen ein. Betroffen waren vier Anwesen in der Görresstraße und jeweils ein Appartement in der Panorama- und der Eichendorffstraße.

Der oder die Täter durchsuchten jeweils Räume, Schränke und Kommoden. Auch Tage nach den Taten stehe der Diebstahlschaden noch nicht fest, so die Beamten. Der Sachschaden dürfte sich allerdings auf mehrere Tausend Euro belaufen, da zum Teil Türen und Fenster brachial aufgebrochen wurden. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0621/174-44 44 entgegen. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.10.2019