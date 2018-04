Anzeige

Zum ersten Mal hat die Stadt Heidelberg die unorganisierten Feiern auf der Thingstätte in der Nacht auf den 1. Mai in diesem Jahr verboten. Damit nicht doch einzelne Besucher den Heiligenberg erklimmen können, haben Polizei und Ordnungsamt seit Montagnachmittag die Zufahrtswege gesperrt. Bereits an der Tiefburg im Stadtteil Handschuhsheim werden Autofahrer aufgehalten. Hinweisschilder an den Zugangswegen sollen Fußgänger rechtzeitig informieren, so die Stadt. Die Thingstätte selbst ist mit einem Bauzaun umgeben worden, auf dem weitläufigen Areal stehen außerdem zahlreiche Flutlicht-Scheinwerfer.

Das offizielle Betretungsverbot gilt seit Montag, 14 Uhr, und endet erst am Dienstag, 1. Mai, um 6 Uhr. Neben Polizei und Ordnungsamt sind auch private Sicherheitskräfte im Einsatz. Wer den Wald trotz der Sperrung betritt, begeht nach Angaben der Stadt eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer empfindlichen Geldbuße belegt werden könne. Das gelte insbesondere für Personen, die Fackeln oder vergleichbare brennende Gegenständen mit sich führen. Jede Person, die versuche, den Zaun rund um die Thingstätte zu überwinden, mache sich wegen Hausfriedensbruchs strafbar, so die Stadtverwaltung.

In den Vorjahren war es immer wieder zu Zwischenfällen bei den unorganisierten Feiern gekommen. Im vergangenen Jahr gab es einen Waldbrand, außerdem wurden Besucher verletzt. Im Dezember beschloss die Stadt deshalb, erstmals ein Betretungsverbot zu erlassen.