Polizei wird während Großkontrolle bei Bussen fündig

Heidelberg.Insgesamt 15 Fernbusse hat die Polizei bei der Großkontrolle am Donnerstag (wir berichteten) am Omnibusbahnhof Heidelberg kontrolliert. 14 davon mussten die Beamten laut Polizeibericht von gestern beanstanden. Entweder wiesen die Busse technische Mängel auf oder die Fahrer hatten die Lenkzeiten überschritten oder besaßen keinen Personenbeförderungsschein. Die Beamten kassierten dafür Kautionen in Höhe von 4400 Euro. Die weitere Bilanz: Es gab neun Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zehn Personen wurden wegen unterschiedlicher Delikte gesucht, einer hatte einen gefälschten bulgarischen Pass. Die Kontrollen werden wiederholt. bjz

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018