Anzeige

Heidelberg.Nach der letzten großen schriftlichen Abitur-Prüfung am Mittwoch haben nach Schätzungen der Polizei rund 1200 Schüler friedlich und disziplinierter als in den Vorjahren auf der Neckarwiese in Heidelberg gefeiert. Am frühen Nachmittag zählten die Beamten bereits rund 300 junge Menschen, später sollen sich rund 800 Schüler gleichzeitig auf dem Areal aufgehalten haben. Da es in der Vergangenheit regelmäßig zu Alkoholexzessen und Vandalismus gekommen war, zeigten Polizei und Ordnungsamt Präsenz.

Bis zum frühen Abend mussten nach Auskunft der Polizei drei Schüler medizinisch versorgt werden, einer von ihnen wurde in eine Klinik eingeliefert. "Der Alkoholkonsum war in diesem Jahr offenbar geringer", sagte ein Polizeisprecher. "Wir haben auch deutlich weniger Polizeieinsätze gehabt." Lediglich eine Person sei festgenommen worden, weil sie Widerstand gegen Polizisten geleistet habe. "Die Person war aber kein Schüler, sondern ist wohl extra auf die Neckarwiese gekommen, um Streit zu suchen", so der Polizeisprecher.

Zur Anzahl der eingesetzten Beamten und städtischen Mitarbeiter gab es am Mittwoch keine Angaben. „Wir sagen grundsätzlich nicht, mit wie vielen Beamten wir im Einsatz sind – aber wir sind vorbereitet und haben ausreichend Einsatzkräfte in der Hinterhand“, so der Polizeisprecher. Für den späten Nachmittag rechneten die Beamten mit der größten Ansammlung an Schülern, die erfahrungsgemäß nicht nur aus der Stadt, sondern auch aus den Umlandgemeinden auf die Neckarwiese kämen. „In den kommenden Tagen gibt es zwar noch Prüfungen in einigen Randfächern, aber mit der Mathe-Prüfung sind am Mittwoch alle großen Fächer durch. Das ist normalerweise der Starttermin für die großen Feiern“, so der Polizeisprecher. „Außerdem war heute das Wetter ziemlich gut.“