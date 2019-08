Polizeihund für einen Tag

Heidelberg.Beamte haben in Heidelberg einen entlaufenen Hund eingefangen – und ihn spontan im Streifenwagen mit zu einem Einsatz genommen. Die Polizisten hatten über Funk von dem Ausreißer erfahren. Mit einem Leckerli lockten sie den Vierbeiner in ihren Wagen und fuhren dann Richtung Tierheim. Kurz darauf sei aber ein Einbruch gemeldet worden. Also ging es am Montag zusammen mit dem Hund auf der Rückbank zu dem Einsatz – zwar mit Blaulicht, aber wegen des Tieres nicht ganz so schnell. Laut Polizei war es ein Fehlalarm.

Mit ihrem neuen Kollegen waren die Beamten zufrieden: „Erster Bewerbertest mal brav bestanden. Wuff!“, hieß es in einem Beitrag der Polizei bei Facebook. Dennoch kam der Hund ins Tierheim, wo ihn sein Besitzer aber schnell abholte. lrs

