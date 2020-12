Polizeipräsidium Mannheim zählt 37 Verstöße gegen nächtliche Ausgangsbeschränkung

Rhein-Neckar.Das Polizeipräsidium Mannheim hat seine Kontrollen am vergangenen Wochenende auf Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis ausgedehnt. Grund waren die neuen Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Am Samstagabend richtete die Polizei eine stationäre Kontrollstelle im Stralsunder Ring in Leimen und in der Nacht auf Sonntag am Neckarmünzplatz in Heidelberg ein. Zudem gab es mehrere mobile Kontrollen. Insgesamt wurden 512 Personen in 434 Autos überprüft.

39 Anzeigen erstattet

Beim Großteil der Personen handelte sich um Berufstätige, die auf dem Weg nach Hause waren und eine entsprechende Bescheinigung vorlegen konnten. Die Beamtinnen und Beamten verzeichneten 67 Verstöße gegen die Corona-Verordnung, davon betrafen 37 die Ausgangsbeschränkungen. In 39 Fällen wurden Anzeigen erstattet, darunter 14 wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen. „In allen übrigen Fällen konnte es bei aufklärenden Gesprächen belassen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Großteil der Kontrollierten sei einsichtig gewesen und habe Verständnis für die Beschränkungen gezeigt. Bereits ab 22 Uhr habe der Verkehr deutlich nachgelassen, so die Polizei.

Das Polizeipräsidium Mannheim hatte die bereits seit dem vergangenen Wochenende in Mannheim laufenden Maßnahmen auf das Stadtgebiet Heidelberg und den gesamten Rhein-Neckar-Kreis übertragen. Dabei seien die positiven Erfahrungen der letzten Woche aus Mannheim miteinbezogen worden. Es wurde auf eine starke Präsenz mit zusätzlichen Beamtinnen und Beamten, einem Mix aus mobilen und stationären Kontrollen sowie einem deutlichen Plus an Streifentätigkeiten auch zu Fuß, gesetzt, damit die Ausgangsbeschränkungen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim respektiert und eingehalten werden.

Die Polizei kündigte an, in den kommenden Nächten mit einer ähnlichen Präsenz die Ausgangssperre zu kontrollieren. Dabei stehe primär die Kommunikation, Aufklärung und Akzeptanz über die notwendigen Maßnahmen im Vordergrund.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 13.12.2020