„Poller allein sind nicht die Lösung“

„Für uns ist das immer noch irgendwie irreal“, gibt der Vater zu. „Man lebt ein amputiertes Leben“, sagt seine Frau - und es kommt dem Zuhörer der Gedanke, dass sie das „man“ benutzt und eigentlich „wir“ sagen möchte - nur mit etwas Distanz. Am 14. April würde Ben zwölf Jahre alt werden. „Ich komme jeden Tag an der Unfallstelle vorbei“, erzählt Mutter Kirsten. Warum genau es sie immer wieder dort hinzieht, obwohl sie auch einen anderen Weg zur Arbeit nehmen könnte, kann sie sich selbst nicht ganz erklären: „Vielleicht möchte ich ihm nahe sein, ihn nicht allein lassen.“ Sechs gelbe Bodenwellen sind heute im Bereich der Theaterstraße montiert. Die Stadt hat kurz nach dem Unfall reagiert. Ein Parkplatz ist weggefallen. Standen hier Autos, nahmen sie Fußgängern beim Überqueren der Theaterstraße die Sicht auf die Fahrbahn. Eine Plakette erinnert an den Unfall. Für die Eltern ist sie auch „ein bisschen ein Schuldeingeständnis der Stadt“. Wobei das Paar den tröstenden Worten von Oberbürgermeister Eckart Würzner sehr dankbar ist, der „sicher auch ein bisschen als Vater“ gesprochen habe. Zwei Jahre lang meldete sich Peter Bews zu Beginn jeder öffentlichen Gemeinderatssitzung als Bürger zu Wort, hakte immer wieder nach, was inzwischen geschehen sei, um die Verkehrssicherheit in der Altstadt zu verbessern. „Es war der Versuch, das schlechte Gewissen der Stadtgesellschaft aufrecht zu erhalten“, beschreibt er die Motivation zu diesen Auftritten, die viele Beobachter tief gerührt haben, manchem aber sicher auch ein wenig lästig erschienen. Jetzt, im Januar, blieb Bews der Stadtratssitzung plötzlich fern. Warum? „Ich erhoffe mir keine konkreten Antworten mehr.“

Die Bews gehen mit ihrem Schicksal bewundernswert offen um und sind weit davon entfernt, verbittert Schuldzuweisungen zu erteilen. Am Ende des Gerichtsprozesses drückten sie in einer herzlichen Geste dem Angeklagten die Hand. „Es gab drei Schuldige: Die Stadt, die nicht auf die mehrfachen Warnungen reagiert hat, der Lkw-Fahrer, der zu schnell gefahren ist - und Ben, der ganz genau wusste, dass er nicht auf die Straße rennen darf“, sagt Vater Peter, der auch heute immer wieder in Gedanken durchspielt, was in den letzten Lebensminuten seines Sohns passiert ist. Er weiß, dass Ben „unfassbar viel Pech hatte“: Er stürzte so unglücklich vor den Transporter, dass jede Hilfe zu spät kam.

Mit einem engagierten Kreis anderer Eltern haben sie die „Interessengemeinschaft Verkehrssicherheit in Heidelberg“ gegründet. Sie protestierten vor dem Rathaus, blockierten mehrfach bei Aktionstagen Spielstraßen, indem sie sie provozierend zum Spielen nutzten. „Sieben Stundenkilometer fährt da niemand“, wissen sie. All das soll dazu beitragen, dass nie wieder ein Unfall geschieht. Kein anderer Vater, keine andere Mutter soll diesen Schmerz erleiden müssen.

Viel Unterstützung erfahren

Dankbar ist die Familie - zu der Bens 14-jährige Schwester Lucy gehört - für die große Unterstützung. „Ich hätte nie für möglich gehalten, dass so viele Anteil nehmen“, sagt Kirsten Bews. „Prinzipiell ist viel passiert“, fasst Peter Bews zusammen, was im Sicherheitsaudit, bei der Begehung mit Kindern und im Arbeitskreis erarbeitet wurde. „Es ist viel geredet und nachgedacht worden - aber wenig gemacht“, sieht Bens Mutter die Dinge kritischer: „Zwei Jahre sind schon eine sehr lange Zeit.“

