Porträt eines Querkopfs

Heidelberg.Mit spektakulären Kunstaktionen und großen Wandbildern hat Martin Kirchberger (1960-1991) in den 1980er-Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Er gehörte der Rüsselsheimer Künstlergruppe „Wendemaler“ an und war außerdem Schlagzeuger, Zeichner und Filmemacher. Im Dezember 1991 starben er und 27 weitere Menschen beim Absturz einer für Dreharbeiten gecharterten Maschine am Hohen Nistler über Heidelberg. Kirchberger arbeitete mit der Gruppe „Cinema Concetta“ an einem Satirefilm. Regisseur Thomas Frickel war mit Kirchberger befreundet und hat ihn nun in einem Dokumentarfilm porträtiert. Heute, 24. Mai, ist „Wunder der Wirklichkeit“ ab 19 Uhr im Karlstorkino Heidelberg zu sehen. Regisseur Frickel ist beim Bundesstart seines Film dabei und erzählt beim anschließenden Filmgespräch über seine Arbeit und Martin Kirchberger (Ticket 7,50 Euro). miro