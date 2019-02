Porträts der weiblichen Rechen-Asse

Heidelberg.„Die vielen Aspekte der Mathematik machen sie zu einem sehr attraktiven Themengebiet“, schwärmt Professorin Katrin Wendland von der Uni Freiburg. Eine Wanderausstellung im Mathematikon (Neuenheimer Feld 205) bis 31. Mai rückt sie und andere erfolgreiche Kolleginnen in den Blickpunkt. „Frauen in der Mathematik in Europa“ wird vom Interdisziplinären Zentrum für wissenschaftliches Rechnen (IWR) angeboten.

Dreizehn Professorinnen sind auf Panels mit Fotos, Zitaten, Lebensläufen und Geschichten vorgestellt. Mathematikprofessorin Sylvie Paycha und Assistentin Sara Azzali, beide Potsdam, haben die Interviews geführt, die in Auszügen nachzulesen sind. Die Mathematikerinnen berichten über ihr Verhältnis zu früheren Lehrerinnen, über den Konflikt, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen oder über ihre Begeisterung und Motivation, Mathematik zu betreiben.

Die Ukrainerin Irina Kmit von der Berliner Humboldt Universität genießt an diesem Fach, dass die Mathematik „eine Sprache ohne Grenzen“ ist: „Hier kann man sehr effizient kommunizieren. Die Kommunikation mit anderen Mathematikern in dieser Sprache ist sehr spannend und bereichert dein Leben.“ Karin Baur aus Graz erklärt, dass sie an der Mathematik die Verlässlichkeit schätzt: „Medizin, die keine exakte Wissenschaft ist, beruht auf Versuch und Irrtum. Deshalb wollte ich lieber Mathematik als Medizin studieren.“ Eintritt frei. bs

