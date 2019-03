Positive Bilanz nach einem Jahr Sicherheitspartnerschaft in Heidelberg

Heidelberg.„Wir haben Heidelberg sicherer gemacht“: Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl hat am Vormittag in Heidelberg eine positive Bilanz nach einem Jahr Sicherheitspartnerschaft gezogen. 7200 Beamte wurden im Zusammenhang mit dieser Partnerschaft von Stadt und Land eingesetzt. 643 Strafverfahren wurden eingeleitet und 182 Personen festgenommen. Schwerpunkte waren die Altstadt und das Neckarvorland. „Man kann sich jetzt wieder auf der Neckarwiese aufhalten - das war vorher nicht so“, freut sich auch der Präsident des Mannheimer Polizeipräsidiums, Thomas Köber. „Kirchheim litt unter einer Vielzahl von Autoaufbrüchen, das haben wir massiv zurückdrängen können“, nennt Köber ein weiteres Beispiel.

Vor einem Jahr hatten das Land Baden-Württemberg und die Stadt Heidelberg die Sicherheitspartnerschaft unterzeichnet, um das subjektive und objektive Sicherheitsgefühl in der Stadt zu verstärken. Bereits in den ersten Wochen des Projekts hatten 400 Kräfte der Bereitschaftspolizei mit Personenkontrollen und Durchsuchungen begonnen, um Körperverletzungen, aber auch sonstige kriminelle Delikte zu minimieren. Bereits in dieser Zeit gab es positive Signale der Ermittlungskräfte und aus der Bevölkerung. Ein Eindruck, der sich mit der jetzigen Bilanz bestätigt. (miro/mer)