„Preis der Heidelberger Autor:innen“ geht in die vierte Runde

Heidelberg.Von Michaela Roßner

Diesmal ist wieder Lyrik gefragt: Ab sofort können sich Dichter aus Heidelberg und Umgebung um den mit 1000 Euro und einem hochwertigen Füller dotierten „Preis der Heidelberger Autor:innen“ bewerben. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Nicht nur die Schreibweise ist anders, auch der Wettbewerbsmodus. Und es gibt ein neues Team, das den Preis bis zur Finalistenlesung im Spätsommer und zur Preisverleihung voraussichtlich im Herbst begleitet. Es hat sich nach intensiven Diskussionen und der Enttäuschung des vergangenen Jahres in die Pflicht nehmen lassen und entschieden, dass der Preis weiterleben soll. „Die meisten von uns sind Anfang bis Mitte 20 und studieren“, berichtet Sprecher Joscha Dinkel. Als „alter Hase“ sorgt Lyriker Belmonte für Kontinuität beim Übergang ins neue Team, alle anderen sind zum ersten Mal in der Organisation.

Junge Poesie-Szene

Einige von ihnen haben sich im Umfeld des Germanistischen Seminars der Universität gefunden, manche sind schon in der jungen Lyrik-Szene der Stadt engagiert beziehungsweise haben sich überregional einen Namen gemacht, etwa im Dichterkollektiv Kamina. Dinkel selbst kam über einen Schreibworkshop am Deutsch-Amerikanischen Institut zur Heidelberger Literaturzeitschrift „klischée“, in der eine Auswahl der eingesandten Beiträge veröffentlicht werden soll.

Rückblick: 2020 gab es keinen Gewinner: Die verpflichtete Jury aus Externen hatte schriftlich mitgeteilt, dass sie keinem der fünf im Finale stehenden Werke den Preis zugestehen möchte – weil sie sich auf keines einigen konnte.

Damit überraschte sie offenbar auch das Orgateam, dem neben Belmonte die Hilde-Domin-Biografin Marion Tauschwitz sowie Heide-Marie Lauterer, Ingeborg von Zadow, Gerhard Drokur und Marcus Imbsweiler gehörten. Diese sechs hatten aus rund zwei Dutzend Prosa-Werken die aus ihrer Sicht fünf preiswürdigsten Texte der Jury zur Entscheidung vorgelegt. „Die Entscheidung dieser Jury ist mir unverständlich, zumal Arbeiten der Shortlist-Kollegen bereits mehrfach mit Preisen und Stipendien wie unter anderem dem Ernst-Barlach-Preis für Literatur ausgezeichnet wurden“, fasste Finalistin Andrea Willig auf Nachfrage dieser Redaktion damals zusammen, was viele dachten. Zurück blieb Enttäuschung, die in mehreren Diskussionsrunden aufgearbeitet wurde.

Auf eine externe Jury wird nun verzichtet. Mitglieder des Organisationsteams, die keine Gedichte einsenden dürfen, entscheiden, wer den Preis bekommt. Damit das möglichst objektiv möglich ist, sollen die eingereichten Gedichte anonym bewertet werden. Dafür hat das Team ein raffiniertes System gewählt: Jeder Wortkünstler muss seine Einsendung auf jeder Seite mit einem sechsstelligen Codewort versehen und in einem Umschlag ohne Absender schicken – mit einem weiteren, verschlossenen Umschlag, in dem das Codewort aufgelöst und die persönlichen Daten des Einsenders genannt sind.

Abgabe mit Codewort

Das Codewort wird gebildet aus dem Geburtstag des Teilnehmers, Buchstaben des Lieblingsdichters und dem Lieblingsgericht. Als Beispiel: „06. Juni 1993/Heinrich Heine/Lasagne“ ergäbe das Codewort „06HELA“. Der Ausschreibungsmodus gibt vor, dass jeder genau drei Gedichte einsenden muss. „Das ist wichtig, um eine gewisse Kontinuität erkennen zu können“, erklärt Dinkel. Bedacht werden müsse auch, dass eine maximale Länge vorgegeben ist und die Poesie nicht bereits in den Vorjahren für den Preis eingereicht wurde.

Vieles andere bleibt erhalten: Die Unterstützung der Sponsoren Alnatura und Lamy sowie des städtischen Kulturamts, die geplante Shortlist-Lesung bei den Literaturtagen sowie die Preisverleihung im Hilde-Domin-Saal – sofern die Pandemie es zulässt. Die Stadtbücherei sammelt auch wieder die eingereichten Beiträge. „Wir wollten nicht noch einmal etwas ganz Neues aufziehen, sondern auf das Bestehende aufbauen“, erklärt Dinkel, dass vieles, aber eben nicht alles verändert wurde.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 17.01.2021