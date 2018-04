Preise für Arbeiten an Leukämie

Anzeige

Heidelberg.Gleich zwei hoch dotierte Forschungspreise gehen an Nachwuchswissenschaftler vom Heidelberger Institut für Stammzelltechnologie und experimentelle Medizin (HI-STEM) im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ): Simon Raffel hat herausgefunden, wie der fehlgesteuerte Abbau von Aminosäuren in Leukämiestammzellen Blutkrebs fördert und wird dafür mit dem Walter-Schulz-Preis 2018 ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10 000 Euro verbunden. Und Simon Haas teilt sich mit seinem Kollegen Lars Velten vom EMB den Otto Schmeil-Preis 2018. Die beiden Stammzellforscher haben gemeinsam nachgewiesen, dass sich Blutzellen im Knochenmark ganz anders entwickeln als bislang vermutet. Der Schmeil-Preis wird von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Schmeil-Stiftung ausgelobt. Der 2016 eingerichtete und mit 15 000 Euro dotierte Preis wird am 9. Juni in der alten Aula der Universität überreicht.

Simon Haas studierte Molekulare Zellbiologie und Biochemie an der Universität Heidelberg und am Imperial College in London. Nach Forschungsaufenthalten am Massachusetts Institute of Technology und an der Harvard Medical School leitet Haas seit seiner Promotion 2017 eine Forschungsgruppe im DKFZ. Lars Velten studierte Molekulare Zellbiologie in Heidelberg und promovierte im Bereich Genomforschung am EMBL. Nach Forschungsaufenthalten an den Unis Berkeley und Stanford (USA) sowie am Weizmann Institut (Israel) forscht er in der Genome Biology Unit am EMBL. Simon Raffel studierte Medizin in Heidelberg und forschte in New York und Boston. miro