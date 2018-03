Preise gehen an zwei Heidelberger

Anzeige

Heidelberg.Gleich zwei Deutsche Krebspreise gehen heute in Berlin an Heidelberger: Hartmut Goldschmidt (Bild oben: Uniklinik), Hämatoonkologe am Heidelberger Universitätsklinikum und Experte für Multiple Myelome auch am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen, wird in der Sparte „Klinische Forschung“ ausgezeichnet. Michael Baumann (Bild unten: Rothe), Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg, erhält den Deutschen Krebspreis 2017 in der Sparte „Translationale Forschung“. Der Wissenschaftspreis, gestiftet von der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebsstiftung, zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen in der deutschen Krebsmedizin und ist in jeder Kategorie mit 7500 Euro dotiert.