Preise mit „Fingerspitzengefühl“

Heidelberg.Eine Barock-Kommode mit abplatzendem Furnier, ganze Legionen von aufgereihten Bettrösten, aber auch filigrane Glasfigürchen aus Omas Vitrine, Geschirr, Kleidung und gebrauchte Elektrogeräte: Im Recycling-Kaufhaus im Czernyring 15 gibt es fast alles – aber eben längst nicht immer und nie in neu. Seit April 2015 führt Wolfgang Plank das Recycling-Kaufhaus in den ehemaligen Paketpost-Hallen direkt neben dem Heidelberger Hauptbahnhof.

Im Moment ist es schwer erreichbar: Die Großbaustelle am Czernyring für die Bahnstadt-Straßenbahn macht Plank zu schaffen. „Unsere Kunden kommen eher zu Fuß als mit einem Auto“, sagt er über einen Großteil seiner Klientel, die in einem normalen Kaufhaus nur sehr selten einkaufen kann. Um vom erhöhten Czernyring auf das Niveau der Zuggleise zu gelangen, muss man einen größeren Umweg in Kauf nehmen – oder einen Hang hinunterklettern, wie es gerade ein junger Mann tut, das Fahrrad geschultert. „Ist mir lieber, als zweimal außenrum zu fahren“, sagt er entschuldigend.

Recycling und Secondhand in Heidelberg Recyclingkaufhaus Czernyring 15, Im Postgelände Halle 7-10, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr. Telefon 06221/6 47 91 90, www.recyclingkaufhaus.de (auch für Neu-Edingen). Recyclingkaufhaus Neu-Edingen/Friedrichsfeld, Rosenstr. 1, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr. Möbelhalle der Heidelberger Dienste, Recyclinghof Oftersheimer Weg 8, Heidelberg. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr. Telefon 06221/ 14 10 54. www.hddienste.de/service-fur-buerger/diemoebelhalle. Secondhand-Geschäfte der Heidelberger Integrationsbetriebe ifa: Kaufhaus „bric + brac“ und ifa-Möbelmarkt, Fabrikstrasse 28, Öffnungzeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. Gebrauchte Kleidung gibt es unter anderem bei MyWay secondhand (Bergheimer Str. 17, Telefon 06221/ 5 86 03 33), Schmitt Second Chance (Mittelbadgasse 6, Telefon 06221/16 37 00), l’Armadio (Czernyring 48, 06221/6 73 11 11), Herzlichter (Fichtestraße 8, 0171/9 50 06 03) und im Second Hand Laden (Friedrichstraße 5-9). Gebrauchte Räder bieten unter anderem Madame Vélo (Alte Eppelheimer Str. 31a, (06221/16 82 61), Radhof Bergheim VBI, Bergheimer Str. 101, Telefon 06221/6 59 94 52 und Ruprecht Rides, Langer Anger 42, 0176/62 88 90 50.

Mit Herzblut dabei

Es ist Freitagmorgen, die ersten Kunden kommen. „Wir benötigen einen Küchentisch“, sagt eine Mitarbeiterin der Familienhilfe, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie begleitet eine junge Frau, die Plank wiedererkennt: „Ich habe ihr mal eine Küchenzeile geschenkt“, erinnert er sich. „Wir waren bei ihrer Mutter, und deren Tisch ist schon angefault“, erzählt die Betreuerin ohne Dramatik in der Stimme. „Das muss doch nicht sein“, fügt sie hinzu. „Nein, das muss nicht sein“, pflichtet Plank ihr ruhig bei. Eine Viertelstunde später haben die beiden Frauen einen schlichten Resopaltisch für zehn Euro erstanden. Die junge Frau hat fast nichts gesagt, macht aber einen aufgeregten Eindruck. Sie scheint sich sehr zu freuen, der Mutter eine Freude machen zu können. „Ich kenne meine Leute“, beschreibt der Geschäftsmann, der seinen Laden auch als Anlaufstelle versteht. Seine Ware bekommt er durch Wohnungsauflösungen, mit denen seine Firma „Soziale Dienste“ betraut wird.