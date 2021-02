Pro familia will erreichbar bleiben

Heidelberg.Immer wieder besucht pro familia Heidelberg Schulen in der Region, so auch die 7. Klassen der Merian-Realschule in Ladenburg. Die Sexualpädagogen Lale Weigand und Gerald Frie beantworten Fragen rund um Pubertät, Freundschaft, Sexualität, Liebe und Verhütung.

„Gerade jetzt finden wir es wichtig, für Jugendliche und ihre Fragen weiterhin ansprechbar zu sein“, meinen Gerald Frie und Lale Weigand zu Corona-bedingten Neuerungen. Seit vergangenem Jahr gibt es die Möglichkeit, telefonisch Kontakt aufzunehmen oder über Instagram informiert zu bleiben. Alle Fragen sind erlaubt und können anonym und vertraulich gestellt werden.

Jugendtelefon: 0170/84 33 24 0 (Dienstag 14-16 Uhr/Donnerstag 15-17 Uhr). Instagram: www.instagram.de/profamilia_Heidelberg

