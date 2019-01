Probanden gesucht

Heidelberg.Forscher des Psychologischen Instituts der Universität Heidelberg beschäftigen sich in einem Projekt mit den sozialen Beziehungen von Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. Bei der Arbeit unter Leitung von Annemarie Miano soll der Frage nachgegangen werden, warum viele Beziehungen von Betroffenen so instabil sind. Für die Studie sucht die Universität noch Betroffene, bei denen eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder der Verdacht darauf besteht. Die Personen müssen älter als 18 Jahre sein. Der Zeitaufwand beträgt rund zweieinhalb bis drei Stunden, die Teilnahme wird mit 30 Euro vergütet. Interessierte können sich unter Telefon 0157/89 61 25 44 oder per E-Mail an lie-to-me@psychologie.uni-heidelberg.de melden.

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine psychische Erkrankung, die häufig mit Impulsivität, raschen Stimmungswechseln, chronischer Leere und innerer Anspannung einhergeht. Diese Symptome sorgen oft dafür, dass zwischenmenschliche Beziehungen bei den Betroffenen instabil sind. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019