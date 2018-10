Professur gestiftet

Heidelberg.Taubblinde oder hörbehinderte Kinder haben ganz spezifische Bedürfnisse beim Lernen – und dafür ist Andrea Wanka (Bild) Expertin. Die 37-Jährige hat jetzt eine Professur für Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg übernommen. Sie erhält eine Stiftungsprofessur, die die Friede Springer Stiftung Berlin für zwei Jahre sichert. Für die PH ist es die erste Stiftungsprofessur in ihrer Geschichte.

Wanka hat an der PH Heidelberg Lehramt an Sonderschulen mit der Fachrichtung Blinden- und Gehörlosenpädagogik studiert und im Anschluss einen Erweiterungsstudiengang Sonderpädagogische Frühförderung absolviert. Seit 2012 hat sie in der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn ein Kompetenzzentrum für Menschen mit Taubblindheit eingerichtet und als Lehrkraft im sonderpädagogischen Beratungszentrum Sehen gearbeitet. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.10.2018