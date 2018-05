Programm im Wald

Anzeige

Heidelberg.Heidelberg darf in diesem Jahr den Titel „Waldhauptstadt“ tragen – wegen des vorbildlichen Engagements bei der Bewirtschaftung des Stadtwaldes und wegen des ambitionierten Veranstaltungsprogramms. Es startet am heutigen Samstag, 26. Mai, mit einer Waldführung von 14 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist die Haltestelle Fernheizwerk der Buslinie 29 im Stadtteil Boxberg. Anmeldung ist erforderlich (www.natuerlich.heidelberg.de).

Edelkastanie im Mittelpunkt

Der nächste Termin (16. Juni) beschäftigt sich mit dem Baum des Jahres, der Edelkastanie. Im Rathaus gibt es eine Tagung der „Interessengemeinschaft Edelkastanie“, und Volker A. Bouffier hält einen Vortrag über die in der Pfalz „Keschde“ Genannte Frucht (Vortrag 11.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung 11 Uhr). Am 17. Juni, dem Aktionstag „Lebendiger Neckar“, können sich Interessierte beim Forstamt informieren und am Fotowettbewerb teilnehmen. Am 22. Juni, 15 Uhr, geht es um naturnahen Waldbau (Start Walderlebnispfad Haltestelle Königstuhl).

Die Auszeichnung „Waldhauptstadt 2018“ verdankt die Kommune dem „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)“, das sich weltweit für nachhaltige Forstwirtschaft einsetzt. Die Heidelberger Forstwirtschaft ist nicht nur von PEFC zertifiziert, sondern besitzt auch ein Gütesiegel des „Forest Stewardship Council (FSC)“. Rund 40 Prozent der Heidelberger Gemarkungsfläche bestehen aus Wald. Die Waldhauptstadt bekommt 1000 Forstpflanzen gestiftet, die am 6. Oktober gemeinsam mit Bürgern gesetzt werden sollen. miro