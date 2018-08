Projekte von Abtei bis Zoo

Heidelberg.Die Enten auf dem Heidelberger Jugendhof könnten Unterstützung gebrauchen; im Heilpädagogischen Hort der Jugendhilfe werden Menschen gesucht, die mit Pinsel und Farbrolle umgehen können und das Mehrgenerationenhaus wünscht sich eine grüne Oase: Für den Freiwilligentag in der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag, 15. September, sind in Heidelberg bislang 28 Projekte angemeldet. Manche haben bereits ihre Helferzahl erreicht, andere würden sich noch über fleißige Hände freuen.

„Die Freiwilligen leisten einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft, weil sie zur Umsetzung von Projekten beitragen, die sonst auf der Strecke bleiben würden“, betont Oberbürgermeister Eckart Würzner. „Gleichzeitig ist es ein tolles Gefühl, geholfen zu haben. Auf diese Weise schafft der Freiwilligentag viele glückliche Gesichter“, ist der Stadtchef überzeugt.

Blauer Würfel als Werbung

Um möglichst viele Engagierte zu erreichen, wirbt auf dem Bismarckplatz ein überdimensionaler blauer Würfel für die Aktion. Das Motto „Wir schaffen was“ gelte für verschiedene Projekte in den Bereichen Handwerk, Tiere, Umwelt, Sport, Feste, Kultur, Ausflüge und Sonstiges. „In diesem Jahr sind Engagement-Orte von A wie Abtei bis Z wie Zoo dabei, und die Bandbreite der Aufgaben reicht vom Gärtnern in der Stadt bis zur digitalen Routenplaner-Erfassungsrallye. So sollten alle eine passende Möglichkeit zum Zupacken finden“, sagt Ralf Baumgarth, Geschäftsführer der Freiwilligen-Agentur des Paritätischen, der den Aktionstag in der Neckarstadt organisiert. „Wir machen das sehr gerne, denn hier können Menschen einen Tag ihrer Zeit spenden und in einem konkreten Mitmach-Projekt Einblicke in die Arbeit unterschiedlicher Vereine gewinnen“, betont er.

„Die Umgestaltung der Teichanlage auf dem Jugendhof ist ganz neu dazugekommen, deshalb ist erst ein Helfer von acht gesuchten eingetragen“, erklärt Beate Ebeling von der Freiwilligen-Agentur. Andere Projekte seien schon voll.

Vorhaben im Internet

Über die Vorhaben könne man sich im Internet oder direkt am Würfel auf dem Bismarckplatz informieren. „Dort liegen Mappen mit Beschreibungen der einzelnen Aktionen bereit“, erklärt Ebeling, die den Würfel täglich bestückt. „Wenn ich neue Informationen auslege, werde ich oft angesprochen, weil viele Passanten durch den schönen blauen Würfel neugierig werden.“ So entwickelten sich gute Gespräche.

Jede Menge Verstärkung kann die Routenplaner-Erfassungsrallye des kommunalen Behindertenbeauftragten gebrauchen – hier haben sich von 50 benötigten Helfern bislang zwölf eingetragen. Sie sollen den neuen Routenplaner testen, mit dem sich Menschen mit Behinderungen oder Eltern mit Kinderwagen auf ihren Smartphones einen hürdenlosen Weg durch Heidelberg anzeigen lassen können. Damit die App auch funktioniert, sollen die Helfer bei ihrem zwei Stunden langen Rundgang zusätzliche Daten aufnehmen und Hindernisse melden. Vorher erhalten alle im Rathaus eine 45-minütige Einweisung.

Um für die 36 Schulkinder im Heilpädagogischen Hort des Caritasverbandes im Mörgelgewann eine Wohlfühl-Umgebung zu schaffen, wollen die Verantwortlichen die Räume neu streichen und verschönern. Gesucht werden 20 Helfer, zwölf sind bereits gefunden. Wege anlegen, graben, harken und schneiden können Gärtner beim Projekt des Mehrgenerationenhauses, das eine grüne Oase schaffen will.

Freie Helferplätze signalisiert der blaue Balken auch beim Reitverein, der neue Koppelzäune bauen will, beim Stolpersteine putzen oder beim „Urban Gardening“ des Bildungscampus, wo es um das Verschönern von Grünflächen geht.

„Beim Freiwilligentag steht das gemeinsame Erlebnis, etwas Gutes zu tun, im Vordergrund und auch der Spaß kommt nicht zu kurz, wenn viele Herzensprojekte verwirklicht werden“, ergänzt Roderick Haas, Projektleiter bei der Metropolregion Rhein-Neckar.

