Protest gegen AfD auf dem Kornmarkt

Heidelberg.Ein breites Bündnis hat zum Protest gegen eine geplante AfD-Veranstaltung am Sonntag, 22. September, in Heidelberg aufgerufen. Die „Mahnwache für Vielfalt und gegen das Vergessen“ soll sich um 16 Uhr auf dem Kornmarkt formieren. Anlass ist die Jahrestagung der „Juden in der AfD“, die nach Informationen des „Bündnisses gegen Rechts Rhein-Neckar“ im „Schlosshotel Molkenkur“ stattfinden soll.

Unterstützt wird das Bündnis unter anderem von der Heidelberger SPD und dem Rektor der Hochschule für Jüdische Studien, Johannes Heil. Er betont, dass sich bereits 40 jüdische Organisationen von der 2018 gegründeten AfD-Gruppe distanziert hätten. Der Heidelberger AfD-Vorsitzende Malte Kaufmann bestätigte gegenüber diesem Medium, dass rund 250 Gäste erwartet würden, darunter die Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel, Andreas Kalbitz vom Bundesvorstand sowie der baden-württembergische Landesvorsitzende Bernd Gögel. Den Veranstaltungsort bestätigte er nicht. Das genannte Hotel erhalte negative Bewertungen und sei daher im Internetranking bereits abgewertet, kritisiert Kaufmann. „Man kann ja anderer Meinung sein wie wir. Aber mit Meinungsvielfalt haben solche Vorgänge nichts zu tun.“ Das Bündnis hat das Hotel aufgefordert, die AfD auszuladen. miro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019