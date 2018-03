Protest gegen Personalnot

Anzeige

Heidelberg.„Personalnot im Krankenhaus gefährdet die Gesundheit von PatientInnen und Krankenhausbeschäftigten“: Mit dieser Kernaussage ruft die Gewerkschaft ver.di zu einem Warnstreik am Heidelberger Universitätsklinikum am 12. und 13. März auf. Sie fordert einen Tarifvertrag „Entlastung“ für die Beschäftigten der vier baden-württembergischen Uniklinika. Am Montag um 14.30 Uhr soll es eine Kundgebung im Neuenheimer Feld geben und einen Protestzug, der gegen 16 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Universitätsplatz endet.

„Das Ringen um eine Entlastung des Personals an den Unikliniken dauert jetzt bald ein dreiviertel Jahr. Ohne deutlich mehr Druck scheint eine Lösung nicht erreichbar zu sein“, erklärt ver.di-Gewerkschaftssekretärin Monika Neuner. Bei der fünften Verhandlungsrunde Ende Februar seien zwar beide Seiten aufeinander zugegangen. Doch die aus dem Angebot des Arbeitgeberverbandes der Universitätsklinika (AGU) in Aussicht gestellten Besetzungen seien nicht ausreichend: „Sie führen vor allem dann, wenn es beispielsweise Krankheitsausfälle gibt, zu erheblichen Überlastungen des Pflegepersonals.“

„Zu Lasten der Patienten“

Kein Verständnis zeigen die Arbeitgeber: „Wir müssen davon ausgehen, dass an beiden Tagen vier Stationen geschlossen bleiben. Weitere Warnstreiks sollen an anderen Uniklinika folgen. Diese Reaktion halten wir für völlig unangemessen“, so die AGU-Vorstände Gabriele Sonntag und Udo X. Kaisers: „Die Gewerkschaft nimmt keinerlei Rücksicht auf die aktuelle Grippewelle, die mit einem Personalnotstand wegen des hohen Krankenstands beim Personal einerseits und hohen Patientenzahlen aufgrund des Anstiegs an Influenza-Patienten anderseits verbunden ist. Dieser Streik geht eindeutig zu Lasten der Patienten.“ miro