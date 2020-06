Providenzkirche nach Sanierung eingeweiht

Heidelberg.Zwei Jahre wurde sie saniert, ein Jahr davon war die Providenzkirche geschlossen. Am Wochenende ist das evangelische Gotteshaus mit einem „Tag der offenen Tür“ eingeweiht worden. In Begleitung von Dekan Christof Ellsiepen hat Pfarrer Mirko Diepen (Mitte) die Osterkerze zum Altar gebracht. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (links vorne) begrüßte die Besucher, die wegen der Infektionsschutzvorgabe nur in halbstündigen Zeitfenstern und mit Sicherheitsabstand in den Reihen Platz nehmen durften. Die Kirche musste rundum erneuert werden: Regenwasser hatte den Sandstein so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass große Teile ausgetauscht werden mussten. Außerdem war die Decke so stark beschädigt, dass die Kirche seit April 2019 für Besucher und Gottesdienste gesperrt blieb. Knapp 1,6 Millionen Euro sind insgesamt investiert worden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.06.2020