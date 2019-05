Prozess gegen acht junge Männer beginnt

Heidelberg.Mehr als vier Wochen hat es gedauert, bis die Polizei alle Verdächtigen ermitteln konnte. Vier Wochen, in denen sich in Heidelberg Verunsicherung breitmachte. Selbst Oberbürgermeister Eckart Würzner sah sich zu einer öffentlichen Stellungnahme genötigt: „Ein derart gewalttätiges Auftreten einer Gruppe mitten in unserer Stadt darf sich nicht wiederholen“, erklärte er.

Gemeint war der

...