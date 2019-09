Prozess startet im Dezember

Heidelberg/Leimen.Nach der Hundeattacke in Leimen an Pfingsten beginnt voraussichtlich am 3. Dezember der Prozess vor dem Landgericht Heidelberg. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei 16- und 22-Jährigen gefährliche Körperverletzung vor. Sie sollen zwei nicht angeleinte und nicht mit Maulkorb geführte Hunde gegen einen 15-Jährigen gehetzt haben. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und musste danach in einer Spezialklinik behandelt werden.

Die beiden Angeklagten sollen die Tiere bewusst auf den an ihnen vorbeiradelnden Jugendlichen gehetzt haben. Während der 22-Jährige gegen Auflagen das Gefängnis verlassen durfte, befindet sich der 16-Jährige weiter wegen Fluchtgefahr in Haft. Ein Gentest ergab, dass die Hunde American Staffordshire Terrier sind. Diese Tiere gehören im Sinne der Polizeiverordnung zu den sogenannten Kampfhunden. Seit dem Angriff kümmert sich das Tierheim um die Vierbeiner.

Für die Hauptverhandlung sind laut Gerichtssprecher fünf Termine anberaumt. Gegen den 21 Jahre alten Hundebesitzer, der bei dem Vorfall nicht dabei war, wird gesondert ermittelt – ebenfalls wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Ihm wird vorgeworfen, die Hunde – ohne Maulkorb und Leine – einem Minderjährigen anvertraut zu haben. miro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019