Prozess um Bankraub

Ilvesheim.Ein mit auffälliger Perücke maskierter Mann überfällt in Ilvesheim eine Bank, sperrt die Angestellten in den Tresorraum und droht, alle zu erschießen. Ab kommenden Dienstag, 17. Dezember, muss sich der 57-Jährige aus Frankreich deshalb wegen schwerer räuberischer Erpressung vor dem Landgericht in Heidelberg verantworten.

Nach Angaben der Behörden soll er am 25. Juni gegen sieben Uhr morgens einen Bankmitarbeiter am Hintereingang der VR Bank Filiale abgepasst und ihm eine scharfe Schusswaffe ins Genick gedrückt haben. Mit den Worten: „Überfall! Öffnen Sie die Tür! Kein Alarm“ zwang er den Angestellten, die Tür zu öffnen. Als weitere Beschäftigte eintrafen, soll er alle eingesperrt haben. Laut Anklage betonte er mehrfach, dass er keine Geiselnahme plane, sondern erst die Mitarbeiter und dann sich selbst erschießen wolle. Er ließ sich 30 000 Euro auszahlen und flüchtete.

Der mutmaßliche Täter war am selben Abend festgenommen worden. Allerdings wurde Kritik laut, dass er möglicherweise entkommen konnte, während die Polizei bereits vor Ort war. Zudem hätten Kunden die Filiale noch betreten können, obwohl der Überfall bereits im Gange war. Für den Prozess sind drei Termine angesetzt, ein Urteil könnte am 9. Januar fallen. sin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019