Prozess um Missbrauch gestartet

Heidelberg.Vor der Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts hat am Dienstag der Strafprozess gegen einen 57-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs begonnen. Dem Mann wird zur Last gelegt, im Zeitraum zwischen September 2014 und September 2018 an seiner heute 14-jährigen Enkelin in mindestens 20 Fällen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Die Taten sollen sich jeweils in der Wohnung des 57-Jährigen ereignet haben, während das Mädchen sich in der Obhut seiner Großeltern befand.

Daneben soll der Angeklagte mehrere Bilder auf seinem Laptop gespeichert gehabt haben, die Mädchen unter 14 Jahren zeigen, an denen männliche Personen verschiedene sexuelle Handlungen vornehmen.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Die Jugendkammer des Landgerichts hat zur Durchführung der Beweisaufnahme acht Zeugen und einen Sachverständigen geladen. Da ein wichtiges Gutachten erst kurzfristig vorgelegt werden konnte, sei am Dienstag nur die Anklage verlesen worden, teilte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage mit.

Ob sich der Angeklagte äußern wird, zeige sich gegebenenfalls beim Folgetermin. Dann soll auch die Beweisaufnahme beginnen. Auf Antrag der Nebenklage hat das Gericht entschieden, die Öffentlichkeit vom Prozess auszuschließen. kako

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020