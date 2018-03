Prozess um Tod von Julia B.: Gutachterin hat Zweifel an Tatschilderung

Anzeige

Dabei hat sich der Angeklagte während des Prozesses in Details mehrfach in Widersprüche verwickelt. Zuletzt hatte ein anderer Zeuge eine Aussage relativiert, die Johann N. nach dem Tod von Juli bei der Polizei gemacht hat: Der Ex-Partner hatte noch vor einigen Monaten behauptet, Julia B. hätte ihn im Streit gegen eine Glasplatte geschubst, wobei er sich zwei Schnittwunden am Arm zugezogen habe. Nun sagt er unter Eid aus, er habe sich ins Wohnzimmer zurückgezogen und die junge Frau habe die Tür öffnen wollen. Dabei habe sie den dünnen Glaseinsatz in der Holztür eingedrückt und die Scheibe sei auf ihn gefallen. (miro)