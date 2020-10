Prüfung gefordert

Die Burschenschaften mit engem Kontakt zur Heidelberger Normannia sowie die im Dachverband Deutsche Burschenschaft organisierten Zusammenschlüsse sollen vom Verfassungsschutz geprüft werden. Das fordert der Landtagskandidat der SPD im Wahlkreis Heidelberg, Daniel Al-Kayal. Er hat sich eigenen Angaben nach am Mittwoch in einem offenen Brief an den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU) gewandt.

Darin fordert er diesen zudem auf, aus der Verbindung Alte Leipziger Landsmannschaft Afrania zu Heidelberg auszutreten, „um die Situation mit der notwendigen Distanz beobachten zu können“. Hintergrund ist, dass bei einem mutmaßlich antisemitischen Vorfall im Haus der Normannia Ende August auch Mitglieder der Afrania zugegen gewesen sein sollen.

Al-Kayal verlangt weiter von Strobl, als Landesvorsitzender der CDU Stellung zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden der Mannheimer CDU, Egon Manz, zu beziehen. Dieser hatte bis zu seinem Austritt aus der Normannia vor gut einer Woche dort eine Führungsrolle inne.

Ein Sprecher des Innenministeriums teilte zu Al-Kayals Vorstoß mit: „Dieser offene Kandidaten-Brief legt den Verdacht nahe, dass es mehr um öffentliches Wahlkampf-Getöse geht als um die – sehr ernste – Sache. Wen das Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet, entscheidet das Landesamt für Verfassungsschutz entlang der gesetzlichen Vorgaben unabhängig in eigener Zuständigkeit.“

