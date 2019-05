Putzmittel umgekippt

Lokales

Heidelberg: Drei Leichtverletzte nach Betriebsunfall

Heidelberg, 03.05.2019: Am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr kam es in einem Reinigungs- und Putzmittelraum einer Krankenstation der Kurpfalz-Klinik in der Ludwig-Guttmann-Straße zu einem Betriebsunfall.