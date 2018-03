Quote sinkt leicht

Anzeige

Heidelberg.Die Zahl der Erwerbslosen ist in der Region Heidelberg im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgegangen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit gestern mit. Im Februar waren 14 964 Menschen ohne Job gemeldet, im Januar waren es noch 275 mehr. Zu Jahresbeginn lag die Arbeitslosenquote so noch bei 4,1 Prozent, im Februar waren es nun 4,0 Prozent. „Die Frühjahresbelebung des Arbeitsmarktes setzt bereits verhalten ein, wird sich aber in diesem Jahr aufgrund des milden Winters nicht so stark bemerkbar machen, wie in den vergangenen Jahren“, sagte Jochen Weber, Geschäftsführer operativ der Heidelberger Arbeitsagentur. Zum Vergleich: Im Februar 2017 betrug die Quote 4,3 Prozent.

Im Heidelberger Stadtgebiet lag die Arbeitslosenquote etwas höher als im regionalen Durchschnitt bei 4,1 Prozent, ebenso in Schwetzingen. In Sinsheim und Eberbach fiel die Zahl der Arbeitslosen ebenfalls leicht auf 4,3 Prozent. In Wiesloch und Umgebung sind 3,9 Prozent ohne Job, in Weinheim nur 3,6 Prozent.

Über 3000 Stellen unbesetzt

Seit Anfang des Jahres steigt laut Angaben die Nachfrage nach Fachkräften. Im Zuständigkeitsgebiet der Arbeitsagentur Heidelberg, des Jobcenters Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis wurden allein im Februar 1096 Stellen ausgeschrieben – im Januar waren es 460 weniger. Insgesamt sind derzeit 3647 Stellen verfügbar.