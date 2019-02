Rabiater Taxifahrer würgt Radler

Heidelberg.Nicht gerade wie ein Kavalier der Straße hat sich ein Taxifahrer am Samstagabend in der Heidelberger Weststadt benommen. Laut Polizeiangaben überholte der Berufskraftfahrer gegen 19 Uhr in der Lessingstraße mit hohem Tempo und geringem Sicherheitsabstand einen Radler. An der Einmündung zur Zähringer Straße habe der Biker das Taxi eingeholt und wollte den Fahrer zur Rede stellen.

Laut Polizei stieg dieser aus, packte den 21-jährigen Radler am Hals, zog ihn zu sich heran und drückte fester zu. Erst als ein anderes Fahrzeug stoppte und dem Opfer zu Hilfe kam, habe der Taxifahrer von ihm abgelassen und sei davongefahren. Nun sucht die Polizei den 50 Jahre alten Mann, der 1,85 Meter groß und korpulent ist. Er hat dunkles Haar, trug eine schwarze Jacke und fährt einen VW Caddy mit HD-Kennzeichen. Zeugen melden sich beim Revier Mitte: 06221/99 17 00. sin

