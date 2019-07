Radeln für krebskranke Kinder

Rhein-Neckar.Sie radeln zugunsten des Waldpiratencamps und haben in den vergangenen zehn Jahren bereits 600 000 Euro für die krebskranken Kinder und ihre Geschwister erstrampelt: Von heute, Montag, an sind 75 Mitglieder und Freunde der International Police Association (IPA) in der Region unterwegs.

Die Teilnehmer unter anderem aus Deutschland, Tschechien und Luxemburg engagieren sich für die Isabell-Zachert-Stiftung. Organisiert von der IPA-Verbindungsstelle Wiesbaden sind sie unter der Schirmherrschaft von Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Landes-Innenminister Thomas Strobl unterwegs. Untergebracht im Bildungszentrum der Bundeswehr in Mannheim, steuert die Gruppe jeden Tag ein anderes Ziel an. Die erste Etappe führt nach Worms. Am Dienstag und Mittwoch stehen Heidelberg und Walldorf auf dem Routenplan, dann folgt Speyer – und am Freitag besuchen die Radler das Waldpiratencamp hoch über Heidelberg. miro

