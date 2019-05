Radfahrer bei Unfall verletzt

Heidelberg.Bei einem Zusammenprall mit einem Pkw-Anhänger ist in der Brückenstraße ein Fahrradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 50-Jährige bereits am vergangenen Freitag in Richtung Handschuhsheim unterwegs, als er nach links in die Mönchhofstraße abbiegen wollte. Dabei scherte er nach einem vorbeifahrenden Auto auf die Fahrbahn aus und übersah den Anhänger an dem Fahrzeug. Das Fahrrad kollidierte damit und der Mann stürzte. Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, sucht die Polizei Zeugen. Diese können sich unter Telefon 06221/45 69-0 melden. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019