Radfahrer belästigt Frauen

Heidelberg.Ein Unbekannter hat im Kurpfalzring eine 22 Jahre alte Fahrradfahrerin begrapscht. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die junge Frau am Montag gegen 10 Uhr zwischen der Friedrich-Schott-Straße und der Hans-Bunte-Straße unterwegs, als der Täter ebenfalls auf einem Rad neben sie fuhr und ihr ans Gesäß fasste. Die 22-Jährige schlug die Hand des Mannes weg, woraufhin dieser in Richtung Wieblingen davonfuhr. Der Verdächtige soll etwa 35 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat eine „pummelige“ Figur, blondes Haar, blaue Augen und ein aufgedunsenes Gesicht. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat am Sonntagabend nicht aus. Um 22 Uhr hatte in der Mittermaierstraße ebenfalls ein Radler einer 50-Jährigen an den Po gefasst. Hinweise unter Telefon 0621/174-44 44. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018