Radfahrer verletzt sich schwer

Heidelberg.Bei einem Sturz im Einmündungsbereich Henkel-Teroson-/Hans-Bunte-Straße ist ein 24-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr stadteinwärts unterwegs, als ein 35-jähriger Autofahrer aus der Hans-Bunte- in die Henkel-Teroson-Straße einbog. Der Pkw-Lenker missachtete dabei die mit Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des Radlers, weshalb es zum Zusammenprall kam. Der 24-Jährige stürzte zu Boden und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-41 40 bei den Ermittlern zu melden. jei

