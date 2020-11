Radfahrerin beschädigt Auto

Heidelberg.Die Polizei sucht eine Radfahrerin, die am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Handschuhsheimer Landstraße ein Auto beschädigt hat. Die Frau war nach Mitteilung eines Sprechers aus ungeklärter Ursache gegen ein geparktes Auto gestürzt, wo sie Kratzer und eine Delle hinterließ. Ein weiterer Radfahrer sprach sie an, dass sie die Polizei verständigen müsse, und fuhr weiter.

Die Unfallverursacherin, die gemeinsam mit einem Jungen unterwegs war, entfernte sich schließlich, ohne sich bei der Polizei zu melden. Ein Anwohner beobachtete das Geschehen. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Der Radfahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 06221/45 69 0 zu melden. kako

