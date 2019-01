Radfahrerin prallt gegen Taxi

Heidelberg.Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem in der Fehrentzstraße eine 20-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden ist. Wie die Beamten gestern mitteilten, war die junge Frau in der Nacht zum Dienstag gegen 0 Uhr unachtsam aus dem Kreuzungsbereich Vangerow-/Voßstraße in die Fehrentzstraße eingebogen und prallte dort mit einem Taxi zusammen. Obwohl er sofort bremste, konnte auch der Fahrer des Wagens den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Radlerin wurde über die Motorhaube geschleudert und landete schließlich auf der Straße. Sie zog sich schwere Verletzungen zu, begab sich aber noch selbstständig in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Unfallbeteiligten hatten die Personalien ausgetauscht, die Polizei aber erst am Folgetag informiert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174 41 40 zu melden. jei

